Almeerder verdacht van uitbuiting meisje

ALMERE – ,,Het is de angst van iedere ouder. Je dochter valt in de verkeerde handen”. Met deze woorden begon de officier van justitie woensdagmiddag haar requisitoir in de strafzaak tegen de 28-jarige Rody W. uit Almere. De man wordt verdacht van uitbuiting van een minderjarig meisje. De openbaar aanklager eiste 26 maanden celstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

De Almeerder wordt er van beschuldigd een 16-jarige meisje vorig jaar in oktober voor hem te hebben laten prostitueren in Rotterdam. Hij zou het meisje via sociaal media hebben benaderd, haar hebben gepaaid en voorgelogen. Uiteindelijk kreeg hij haar zover dat zij met hem meeging naar Rotterdam waar zij volgens justitie voor de Almeerder te werk werd gesteld.

De uitbuiting van het meisje kwam aan het licht nadat de naam van de Almeerder in een ander politie onderzoek werd genoemd. Toen de telefoon van verdachte werd uitgeluisterd werd volgens justitie al snel duidelijk dat er een meisje voor hem werkte. Het bleek het 16-jarige slachtoffer.

Het meisje en de Almeerder ontkennen de uitbuiting. De verdachte zegt slechts een vriend van het meisje te zijn, het meisje bevestigt dit. Ze weigerde te getuigen of te verklaren over hetgeen haar is overkomen.

Deze loyaliteit naar hun pooier is volgens de officier van justitie kenmerkend voor zulke jonge meisjes. Om tieners tegen dit soort mannen te beschermen is het volgens de officier van belangrijk te kijken naar de intenties van de dader en niet uit te gaan van de verklaringen van de minderjarige of zij zich wel of geen slachtoffer voelt. ,,Daarvoor zijn deze tieners veel te kwetsbaar.”

De verdediging vindt dat de officier van justitie overdrijft en schildert het slachtoffer af als een pittig, zelfstandig meisje dat wist wat ze deed.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak