Almeerder vast in zaak Boerenveen, politie zoekt nog twee andere mannen

ALMERE – De politie heeft een veertigjarige Almeerder aangehouden in de zaak Jdesse Boerenveen. Die werd op 22 december vorig jaar dood gevonden in het Gooimeer bij een strandje in Haven. De zaak werd dinsdagavond behandeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Boerenveen had volgens de politie her en der wat schulden gemaakt die hij niet terug kon betalen en hij had ook geen vast inkomen. Voor hij als vermist werd opgegeven, begin december, woonde hij een tijdje in de Amsterdamse Bijlmermeer. Daarna verscheen er nog een filmpje van hem op internet. Daarop was te zien dat hij in een garagebedrijf in Wormerveer door twee mannen een vrouw wordt bedreigd vanwege geldschulden. Daarna zouden ze naar Almere zijn vertrokken omdat Boerenveen zou hebben gezegd dat er iemand kent die een deel van zijn schulden zou afbetalen. De mannen en de vrouw werden aangehouden, waarvan de vrouw inmiddels is vrijgelaten.

Later die avond, 1december, zou er een afspraak zijn op station Muziekwijk, maar de persoon die daar was om een deel van de schulden te voldoen vertrouwde het niet en betaalde uiteindelijk niet omdat hij Boerenveen niet zag. Mogelijk is hij daarna naar het strandje in Haven gebracht en daar onder druk gezet. Daar zijn nog een Chrysler Voyager, een Citroën Xsara, een Renault Clio en drie donker getinte mannen gezien. De Chrysler stond vast in het zand en is later die nacht weggehaald door een bergingsbedrijf. De veertig jarige Almeerder die is aangehouden was één van de drie mannen.

De politie is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen. Kijk op de site van Opsporing Verzocht voor meer informatie.