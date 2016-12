Almeerder Van der Velde richt Piratenpartij Texel op

ALMERE – Advocaat en voormalig wethouder van Financiën Vincent van der Velde heeft in Den Burg op Texel het initiatief genomen om daar een lokale afdeling van de Piratenpartij op te richten. Van der Velde die nog in Almere woont, maar naar het waddeneiland zegt te gaan verhuizen is bestuursvoorzitter van de landelijke Piratenpartij.

,,Of ik daar alleen ga helpen met het opzetten van een lokale afdeling of zelf in de raad wil weet ik nog niet. De mensen waren gisteren in ieder geval erg enthousiast, maar ik ben ook al de landelijk voorzitter. Overigens blijft het advocatenkantoor waar ik partner ben gewoon in Almere zitten hoor, maar de bedoeling is wel dat we deze zomer op het eiland gaan wonen”, laat Van der Velde weten.

Donderdagavond vond de eerste bijeenkomst op het eiland plaats. Met Rico Brouwer is hij ook in Almere ook bezig om een lokale afdeling op te richten. De Piratenpartij zet zich vooral in voor digitale burgerrechten, regels voor internetbedrijven en veiligheid in privacy op internet.