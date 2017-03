Almeerder tweede bij NK Snooker junioren

ALMERE – De zestienjarige Almeerder Mike Ebbe is dit weekend tweede geworden bij het Nederlands Kampioenschap Snooker Junioren in Maassluis.

Na winst in de poules moest Ebbe in de halve finale tegen favoriet Jasha Kiers, de huidige nummer één van de nationale junioren ranking. In een Best of Five, dus wie het eerst 3 frames wint, stond het na twee frames gelijk, maar doordat Ebbe won door sterk spel en met een aantal hoge breaks won hij de twee frames en ging hij door.

Het was voor Ebbe de eerste keer dat hij in de finale van het Nederlands kampioenschap bereikte. Zijn tegenstander daarin was Kevin Oei, de nummer twee van de nationale ranking. Het werd een spannende finale in Best of Seven frames en het onderlinge puntenverschil was al met al niet heel groot. Het lukte Ebbe echter ondanks dat de verschillen klein waren niet om een frame naar zich toe te trekken en hij verloor dan ook met 4-0.

Bijzonder is dat Ebbe nog geen twee jaar snookert en toch al goede prestaties op het hoogste juniorenniveau weet neer te zetten. Hij doet de komende weekenden nog mee aan het NK Snooker voor Koppels samen met zijn coach Kevin Chan en het NK Snooker voor Heren.