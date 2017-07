Almeerder Ter Borgh tekent bij FC Oss

ALMERE – De Almeerse voetballer Jordy ter Borgh heeft een contract getekend bij FC Oss in de Jupiler League. De middenvelder en de Brabantse club zijn een overeenkomst voor drie seizoenen aangegaan, zo laat de club op de website weten.

De 23-jarige middenvelder vertegenwoordigde in het verleden alle jeugdelftallen van Almere City FC en maakte in 2014 zijn debuut in de hoofdmacht. Na dat seizoen stapte hij over naar Fortuna Sittard.

Anderhalf jaar later en 41 duels verder liet Ter Borgh zijn contract bij de geel-groenen ontbinden. Hij vertrok voor een half jaar naar SC Heerenveen en hield daarna een tijdje zijn conditie op peil bij oude liefde Almere City. Wedstrijdminuten maakte hij bij het beloftenelftal van de Friezen. Een turbulente periode. „Hier voel ik weer het vertrouwen”, reageert de Almeerder die blij is dat er weer wat rust in zijn carrière komt. „Dat wil ik terugbetalen. Ik weet dat ik het kan en ik hoop dat ik het mag laten zien.”