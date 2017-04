Almeerder sluit met boek periode Prince af

ALMERE – Wie fan is, of was van Prince zal het herkennen. De eerste keer dat een nummer voorbij komt en doordringt is het liefde op het eerste gezicht. De Almeerse muziekjournalist Edgar Kruize is het gevoel in ieder geval nooit kwijtgeraakt. Hij publiceert eind deze maand het boek: Prince The Dutch Experience.

,,Liefde op het eerste gezicht klopt zeker voor mij. Ik heb daarna nog wel een paar keer echt hele speciale momenten meegemaakt, maar het eerste keer concert dat ik bezocht, in 1987 in Utrecht, blijft me voor altijd bij. Speciaal was ook een flink aantal jaar later, in 2013, in Paradiso bij Purple Rain. Dat nummer heb ik echt al zo vaak gehoord dat het soms tijdens een concert wel eens een plaspauze was, maar toen die avond. Wat later ook zijn laatste concert dat ik van hem heb bezocht bleek te zijn was ook niet normaal.”

Kruize was al begonnen met het schrijven van zijn boek op het moment dat hij hoorde dat de muzikant was overleden. Reden waren de vele concerten en de speciale band, waar de artiest zelf ook vaker over sprak, die hij had met zijn fans in Nederland. ,,Ik geloof dat die band begon na de concerten in Utrecht, in De Galgenwaard. Er werden toen enkele concerten afgezegd in Engeland en daarop besloot hij om er nog een paar in Nederland te doen. Dat was opnieuw een groot succes en zo is dat ontstaan. Tot de vele verwachte en onverwachte kleinere concerten in Paradiso in Amsterdam. Bij de eerst onverwachte was ik. Voor veertig gulden, ik heb het kaartje nog. Staat ook in het boek uiteraard.”

Almere

Daarnaast had Prince ook een band met Nederland vanwege de muziek met Loïs Lane en Candy Dulfer. Dat versterkte de band ook. ,,Ik wilde het boek na het overlijden eigenlijk niet meer afmaken. Ik was echt even van slag. Toen ik hoorde dat hij was overleden reed ik in de auto en die moest ik van mijn vrouw echt even aan de kant zetten. Daarna wilde ik niet als een lijkenpikker overkomen en dus stelde ik het afronden van het boek eigenlijk uit. Ik kwam echter tot de conclusie dat ik het toch moest doen. Voor mij is het, dat hoop ik tenminste, ook een periode die ik af kan sluiten. Het zijn toch dertig jaar van mijn leven geweest en ik denk dat ik wel zestig mensen heb gesproken. Van de familie van de persoon die de mastertape, twee tdk-bandjes, van het beroemde bootlegconcert in Den Haag(in het Paard van Troje in 1988, red.) had tot en met mensen die bij de opnames waren toen hij hier in Almere was. Dat is nog een heel verhaal.”

Het boek wordt eind april gelanceerd tijdens de start van expositie over Prince in de Kunsthal in Rotterdam. Daarna zal het onder meer te koop zijn bij Platenhuis ’t Oor in het centrum van Stad.