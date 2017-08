ALMERE – Een man uit Almere is woensdagochtend opgepakt omdat hij wegreed op een gestolen scooter.

Agenten zagen in de vroege ochtend, rond 1.15 uur, een groepje mannen bij een scooter staan op het Busplein in Almere. Na een controle constateerden ze dat de scooter gestolen was.

Toen één van de mannen op de scooter wegreed, werd hij aangehouden op het Spoorbaanpad, op verdenking van heling.

Deze 23-jarige Almeerder had ook te veel gedronken.