Almeerder probeert woning in Huizen te overvallen met opmerkelijk verhaal

HUIZEN – Een man die zich voordeed als pakketbezorger heeft maandagochtend geprobeerd een huis aan de Noord Crailoseweg in Huizen te overvallen. De verdachte had een pakketje bij zich, waar volgens hem een bom in zou zitten. De bewoner gaf de man vervolgens een stomp in zijn gezicht, waarna de verdachte vertrok.

Volgens de bewoner belde een man bij hem aan, die een brief bij zich had waarin stond dat hij een overval wilde plegen. In het pakketje zou een bom zitten.

Het slachtoffer belde de politie nadat hij de man met geweld de deur had gewezen. Door het signalement wat hij had opgegeven, konden agenten de man in de buurt oppakken. De 42-jarige man uit Almere gaf direct toe dat hij een overval wilde plegen. Hij werd meegenomen naar het politiebureau.

Het Team Explosieven Verkenning controleerde het pakketje dat de verdachte bij zich had, maar er werden geen explosieven aangetroffen. De politie onderzoekt de zaak.