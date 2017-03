Almeerder Ploeger gaat met Nederlands honkbalteam voor WBC-titel(plus reactie Ploeger)

ALMERE – Almeerder Jim Ploeger strijdt met het Nederlands honkbalteam op het moment in Zuid-Korea om de World Basball Classic (WBC). Ploeger is één van de pitchers van Oranje dat onder leiding van bondscoach Hensley Meulens het toernooi wil winnen.

De linkshandige werper Ploeger speelt op het moment bij HCAW in Bussum dat uitkomt in de Nederlandse Hoofdklasse. In het verleden speelde hij onder andere voor Almere’90, UVV uit Utrecht en vier jaar ’college’ in Amerika. Toen Ploeger terugkeerde naar Nederland ging hij weer in Almere wonen.

De Almeerder maakt deel uit van het ‘Team Kingdom of the Netherlands’ waarin ook de profs Xander Bogaerts (Boston Red Sox), Didi Gregorius (New York Yankees), Jonathan Schoop (Baltimore Orioles), Andrelton Simmons (Los Angeles Angels) en Jurickson Profar (Texas Rangers). Ook Rick van den Hurk en Wladimir Balentien, die uitkomen op het hoogste niveau in Japan, zitten in het team dat verder is aangevuld met profs uit de Minor Leagues en spelers uit de Nederlandse hoofdklasse.

De ploeg van bondscoach Hensley Meulens versloeg gastland Zuid-Korea dinsdag in Seoul met 5-0, mede dankzij homeruns van Jurickson Profar en Randolph Oduber. Oranje heeft zich woensdag al verzekerd van een plek in de tweede ronde van het prestigieuze toernooi, dat dient als WK, door Taiwan met 6-5 te verslaan. In de eerste en tweede wedstrijd kwam Ploeger niet in actie.

,,Het gaat dus goed hier. Mijn rol is dat ik als linkshandige specialist bij bepaalde slagmensen wordt gebruikt. Ik moet dus afwachten wanneer dat gaat gebeuren”, zo laat Ploeger woensdagmiddag vanuit Zuid-Korea weten. ,,Ik heb een kleine rol in het geheel, maar wel een belangrijke. Er is veel spanning. het gaat er hier volop en je hebt maar weinig wedstrijden. Alles moet dus lukken.”

Meulens heeft de lat hoog gelegd voor de vierde editie van de WBC. Met minder dan de titel neemt de bondscoach, die in de Major League als slagcoach werkt bij San Francisco Giants, geen genoegen. De 49-jarige Antilliaan beschikt dan ook over een ijzersterke selectie, naar eigen zeggen de beste ooit.