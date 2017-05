Almeerder opniew de fout in

ALMERE – Al twee keer had een man op die 6 oktober getelefoneerd om een afspraak te maken voor een massage. Maar de eigenaresse van de salon in de Augustusstraat in Almere had er geen goed gevoel over en weerde de afspraak af. Vooral toen de man na opnieuw contact te hebben gezocht een paar keer heel nadrukkelijk om de postcode vroeg.

Toch kwam er die avond na zessen een vermeende klant aan de deur. De 15-jarige dochter van de eigenaresse deed open. Direct pakte de verdachte haar van achteren vast, hield een hand voor haar mond en zou iets scherps tegen haar keel hebben gedrukt. Uiteindelijk ging hij zonder geld weg, toen de oudere zus van het slachtoffer in de gaten kreeg dat er iets aan de hand was. De politie heeft de man later na getuigenissen kunnen aanhouden.

Dinsdag zat de 27-jarige Richard K. uit Almere voor de rechter in Lelystad. Er was overweldigend bewijs tegen. Zijn broer had bij de politie verklaard dat hij Richard had afgezet in de Augustusstraat die bewuste avond. De verdachte die verschillende telefoons bezit zou vele malen naar de Augustusstraat hebben gebeld. Uit apps op zijn telefoons bleek dat hij in die tijd geldproblemen had en op zoek was naar een buit. Ook het opgegeven signalement door meerdere getuigen klopte met de verdachte.

Toch hield K. zijn kaken stijf op elkaar voor de rechtbank en verwees steeds naar zijn advocaat die het woord voor hem zou voeren. Dit tot teleurstelling van de rechtbank die hem tot drie keer toe maande om toch echt te reageren op de beschuldigingen.

Echter in het pleidooi van zijn raadsman kwam naar voren dat K. het jonge meisje inderdaad had bedreigd. Maar van een woningoverval was geen sprake want K. zou niet om geld hebben gevraagd en in huis werd niets vermist.

Ook de officier kwam tot die conclusie: „Het heeft er alle schijn van dat u voor geld kwam. Maar dat kan ik niet bewijzen. „U heeft nergens om gevraagd tijdens de overval dus moeten we gissen naar wat u kwam doen in de woning”.

De officier zou bij een poging woningoverval twee jaar cel kunnen eisen, maar ging terug naar achttien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk. Omdat K. nog in zijn proeftijd loopt komt daar nog eens zes maanden bij. K. is eerder veroordeeld voor onder meer straatroven.

De verdachte zweeg over alles, behalve over de geboorte van zijn dochter. Die zou een ander mens van hem gemaakt hebben. Hij wilde schoon schip maken, zou ’slechte’ vrienden aan de kant hebben gezet en inmiddels op zoek zijn naar werk, zo liet hij de rechtbank weten. „Ik wil mijn dochter alles kunnen geven in haar opvoeding”.

De officier vond dit ongeloofwaardig omdat : „Bij schoon schip maken hoort ook verantwoording afleggen en dat doet u hier niet”. Hij vroeg om de verdachte, die al enige tijd geschorst is vanwege de vroeg geboorte van zijn dochter, direct na de uitspraak weer vast te zetten.

De rechtbank doet op 30 mei uitspraak