ALMERE – De politie heeft onlangs een man uit Almere opgepakt omdat hij nog voor 37.000 euro aan boetes open had staan. De man moet daarom een vervangende gevangenisstraf van 190 dagen uitzitten.

Toen de politie de man kwam opzoeken in zijn woning, had hij zich verstopt in een kledingkast. Hij kon het bedrag niet betalen. Ondanks het ondergaan van de vervangende hechtenis moet de veroordeelde alsnog het bedrag betalen.