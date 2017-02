Almeerder op lijst Nieuwe Wegen

ALMERE – De kans dat hij daadwerkelijk in de Tweede Kamer komt is minimaal weet hij, maar de 72-jarige Almeerder Roelof Heyser verwacht dat de lijst Nieuwe Wegen, waarbij hij zich heeft aangesloten, minstens drie zetels gaat halen.

Nieuwe Wegen is de partij van de bij de PvdA opzij geschoven Jacques Monasch. ,,Toen hij daarna een eigen beweging oprichtte, sprak hij op tv. Ik geloof in de praktische en consequente manier waarop hij zaken wil aanpakken, en ik meldde me aan. Na sollicitatiegesprekken met meerdere mensen, ben ik op plaats 22 van de lijst terecht gekomen. Het is niet te verwachten dat we zo veel zetels gaan halen. Ik zelf zou zeker 16.000 voorkeurstemmen moeten halen, maar tja, zo beroemd ben ik nog niet. Hoe dan ook, ik wil de partij wel promoten” vertelt de Almeerder.

Wat Heyser tijdens de besprekingen vooral erg aansprak was ‘een sociaal hart en gezond verstand’ dat Monasch en de andere kandidaten volgens hem hebben. ,,In Almere heb ik vanwege mijn vele vrijwilligerswerk best een flink netwerk en ik zie dat er in Almere weinig wordt gedaan aan snelle Inburgering van erkende vluchtelingen. Ik vind de gemeente daarin erg passief, dat leidt tot onnodig lang uitkeringen betalen, en dus probeer ik nu via onze partij daarvoor aandacht te krijgen. Maar we hebben het ook over onvoldoende beroepsopleidingen voor kansarmen in Almere en in Nederland. Vanuit mijn praktische ervaring lever ik input aan de andere kandidaten op de lijst.”

Almeerders

De verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden woensdag 15 maart plaats. Naast Roelof Heyser staan er met Raymond de Roon, Chris Jansen, Toon van Dijk en Olaf Buitelaar namens de PVV, Joram van Klaveren bij VNL, Ahmed Marcouch bij de PvdA, Martine van Bemmel bij D66, Miranda Joziasse bij de VVD, Leonie Vestering bij de Partij voor de Dieren, Rico Brouwer en Vincent van der Velde bij de Piratenpartij Nederland, aardig wat Almeerders op de verschillende lijsten.