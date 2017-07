Almeerder langer vast voor vernielen ramen Plasman

ALMERE – De 39-jarige man uit Almere die op 3 en 4 juli de ruiten heeft vernield van advocatenkantoor Plasman in Amsterdam-Zuid moet van de rechtbank nog zeker 90 dagen in de cel blijven. Dat meldt het AD.

De man is kwaad vanwege een oude strafzaak waarin een ex-kantoorgenoot van advocaat Peter Plasman was opgetreden. Zijn woede richt zich nu op Plasman, die met die zaak niets te maken had, zo staat in het bericht van het AD.

De rechtbank ziet vooralsnog voldoende aanwijzingen dat de man zich heeft bezondigd aan vernieling, bedreiging en poging tot zware mishandeling.