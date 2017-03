Almeerder krijgt vier jaar cel voor misbruiken stiefdochter

ALMERE – De rechtbank in Lelystad heeft een 44-jarige Almeerder veroordeeld tot vier jaar celstraf. De man misbruikte zijn minderjarige stiefdochter van haar negende tot haar zeventiende levensjaar. Naast de celstraf moet de Almeerder het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 10.000 euro.

Het vonnis komt overeen met de eis van de officier van justitie twee weken geleden. De vrouw stapte in 2013 naar de politie. Zij was toen 24 jaar. Aanleiding was een nieuwsitem waarin gesproken werd over seksueel misbruik van een minderjarige door een Almeerder. De vrouw schrok en dacht dat het om de verdachte ging, haar vroegere stiefvader.

De Almeerder kwam in het leven van de vrouw toen hij een relatie kreeg met haar moeder. De vrouw was toen nog maar 8 jaar. Er ontstond al snel een vertrouwelijke band tussen de man het zeer jonge meisje. Een relatie die uitmondde in een seksuele relatie die bijna 10 jaar duurde. De vrouw heeft tot haar 24ste met haar geheim rondgelopen. Ze durfde geen aangifte te doen in de wetenschap dat de man alles zou ontkennen. Pas nadat zij het nieuwsitem hoorde, besefte ze dat zij een stap moest zetten ter voorkoming van nog meer slachtoffers.

De verdachte heeft altijd beweerd een geheugenstoornis te hebben waardoor hij zich de gebeurtenissen niet meer kan herinneren. De rechtbank Lelystad schuift dit argument ter zijde, omdat de Almeerder niet aannemelijk heeft kunnen maken waaruit dit blijkt.