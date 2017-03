Almeerder Hersi loopt rondje Nederland voor positieve aandacht vluchtelingen

ALMERE – ,,Een tegengeluid. Daar gaat het me om en ik ben misschien wel het beste voorbeeld ooit van een geslaagde vluchteling.” Almeerder Mo Hersi, inderdaad het broertje van voormalig topvoetballer Youssouf Hersi, is bezig met een 800 kilometer lange wandeltocht door Nederland om aandacht te vragen voor de problematiek van vluchtelingen.

,,Natuurlijk zijn er rotte appels. En zeker door de instanties wordt het niet altijd makkelijker, maar mensen moeten zich niet vergissen. In Nederland wordt door heel veel vrijwilligers echt heel goed werk verricht als het gaat om hulp aan vluchtelingen. Daar wil ik aandacht voor. Ik wil ze een hart onder de riem steken en dus ook financieel steunen en daarom ben ik gaan lopen. Schema gemaakt, schoenen aan en lopen”, vertelt Hersi terwijl hij woensdagochtend aan de keukentafel van Dennis en Daniëlle in Tilburg zit. ,,Ik heb ze gewoon op straat aangesproken en ze wilden me helpen voor een nacht. Prima geslapen en een goed ontbijt, maar minstens zo leuk is dat Dennis in de organisatie zit van het Fairytale Festival, dat in Kaatsheuvel wordt gehouden, en mij twee kaarten laat verloten aan mijn volgers op Facebook en Instagram.”

Voetendokter

En dat Hersi gevolgd wordt op internet is als je naar zijn aantal volgers kijkt wel duidelijk. Inmiddels volgen bijna 10.000 mensen hem. ,,Ik maak filmpjes en foto’s en vertel wat ik mee maak. Ik ben alleen begonnen, maar inmiddels helpen mensen mij spontaan met het maken van de filmpjes of er was een voetendokter in Schiedam die hoorde dat ik last had van blaren en die reed gewoon naar Groningen om mijn voeten te verzorgen. Dat hoeven de mensen allemaal niet te doen hoor. Zeker, het is af en toe best eenzaam zo langs een weg op zoek naar een bed, maar ik heb ook al een paar keer in peperdure hotels geslapen of bij een oud echtpaar in Friesland. Echt ik ben zo blij dat ik deze tocht ben begonnen.”

Mo Show

Hersi, een half jaar geleden met zijn broer Youssouf teruggekomen uit Australië waar hij zijn broer die daar speelde ondersteunde en zelf kinderen voetbaltraining gaf, staat binnenkort woensdag 19 april in de Nieuwe Bibliotheek op de planken als stand-up comedian met de Mo Show. ,,Als familie hebben we best een bijzonder verhaal vind ik. We kwamen toen ik drie was hier wonen. In Dedemsvaart, maar toen bleek dat Youssouf aardig kon voetballen en een contract kreeg bij Ajax zijn we verhuisd naar Almere en daar wonen we nog steeds met zijn allen. Ik heb naast Youssuf nog twee broers en die doen het ook gewoon goed. Hebben allebei een baan, maar goed ook wij zien dat er problemen met vluchtelingen zijn en toen we het daar een keer over hadden met vrienden aan de keukentafel kwam eigenlijk het idee om te gaan wandelen. Beetje gekkigheid, maar één van die vrienden wist niet eens dat ik ook een vluchteling ben geweest. En toen dacht ik dat het echt tijd was om aandacht te vragen.”

Hersi hoopt woensdag weer terug te komen naar Almere, maar moet en wil eerst nog even via Breda, Rotterdam, Sassenheim en Amsterdam zijn wandeltocht afronden. ,,Natuurlijk ben ik moe. Mijn voeten zijn kapot, maar ik ga dit afmaken. Met al die positieve reacties die ik krijg kan ik jaren vooruit. Echt super gewoon. Dan maar moe.”