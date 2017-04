Almeerder eist hoger geluidsscherm bij spoor Indische Buurt

ALMERE – Eigenaren van in aanbouw zijnde woningen in de Indische Buurt zijn verbijsterd dat spoorbeheerder ProRail weigert een zes meter hoog geluidsscherm langs hun woningen door te trekken.

Dat zei Almeerder Zakaria Widad woensdag tijdens een rechtszaak in Den Haag. Widad stapte naar de Raad van State omdat de gemeente Almere weigert ProRail te dwingen een hoger geluidsscherm te plaatsen. Aan de noordzijde van de spoorlijn staat een geluidscherm van zes meter hoog maar aan de zuidzijde is het scherm slechts anderhalve meter hoog. En dat is volgens de gemeente Almere voldoende, zo zou uit geluidonderzoeken blijken. Widad gelooft er niets van en vreest dat de geluidoverlast veel erger is geworden na de aanleg van een keerspoor.

„Ik woon nu nog 800 meter verderop en zelfs daar hoor ik de treinen keren. Laat staan als ik er pal op woon”, aldus Widad. Hij vindt het onbegrijpelijk dat ProRail het geluidsscherm niet wat hoger kan maken. „Het gaat maar om een paar honderd meter extra, langs onze nieuwe woonbuurt. ProRail legt wel van Amsterdam tot Almere enorme geluidsschermen aan, maar als ze dan bij ons komt wordt ie niet doorgetrokken. Terwijl aan de andere kant van het spoor het scherm wel zes meter hoog is”, aldus Widad.

Volgens Almere kost het weghalen van de lage scherm en het plaatsen van een hoog scherm ruim een miljoen euro extra en die kosten zouden niet opwegen tegen de geringe geluiddemping. Die kan volgens de gemeente beter en veel goedkoper bereikt worden door gevelisolatie en isolatieglas. Overigens zette rechter en staatsraad Jaap Hoekstra een groot aantal kanttekeningen bij de geluidbesluiten van de gemeente Almere. Mogelijk zal de gemeente aanvullend onderzoek moeten doen voor de tientallen woningen die nog langs het spoor gebouwd worden. Uitspraak volgt binnen enkele weken.