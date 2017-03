Almeerder debuteert met ’keiharde, snelle misdaadthriller’

ALMERE – Hij zat undercover in Bangladesh voor een documentaire over kinderprostitutie, ging in Cambodja op jacht naar westerse pedofielen en bracht in Kenia de aidsproblematiek in beeld. Almeerder Dannis Kramers heeft heftige dingen gezien en zich in confronterende situaties begeven. Genoeg stof voor een boek. Woensdag 23 maart verschijnt zijn debuut King Coke.

Kramers werkt ruim 18 jaar bij de televisie. „Ik werk als eindredacteur bij diverse omroepen en heb aan vele mooie programma’s en documentaires mogen meewerken. Op een gegeven moment brak het moment aan dat ik vooral veel aan het ’managen’ was en nog amper met de voeten in de klei stond. Toen heb ik een sabbatical ingelast. Ineens had ik veel tijd over. Het is niet zo dat een boek schrijven altijd al op m’n bucketlist stond, maar ik heb wel altijd het idee gehad dat ik een verhaal zou kunnen schrijven op basis van al mijn ervaringen en dus ben ik aan de slag gegaan.”

Sabbatical

De Almeerder had eigenlijk niet de intentie het ook echt als boek uit te brengen. „Maar de mensen die het verhaal lazen waren zo enthousiast dat ik mijn sabbatical heb verlengd om het goed af te kunnen ronden. Het was ook gewoon fijn om weer zo creatief bezig te zijn, dus ik deed het ook voor mezelf.”

King Coke beschrijft het verhaal van Mick. Na hun eindexamen ligt de wereld voor Mick en zijn vrienden aan hun voeten. Maar na een fatale lsd-trip, waarbij een vriendin verongelukt, lukt het Mick niet meer een normaal leven te leiden. Hij stort zich in de Brabantse wietteelt.

Inspiratie

Voor het verhaal heeft Kramers deels inspiratie geput uit zijn jeugd, hij groeide op in Brabant voordat hij naar Almere verhuisde. Vervolgens gaat het verhaal langs De Gouden Driehoek, Afghanistan en Colombia. Eén laatste grote deal moet Micks vrijheid betekenen. Kan hij het onmogelijke voor elkaar krijgen en een nieuw leven zonder drugs en geweld beginnen? „Een hoop is gebaseerd op mijn eigen ervaringen en dingen die ik heb gezien, maar het is niet autobiografisch”, zegt Kramers. „Wat alle situaties echter gemeen hebben, is dat de mens koste wat kost wil overleven, op welke manier dan ook.”

Zelf beschrijft Kramer zijn boek als een ’keiharde, snelle misdaadthriller’. „Het doet een beetje denken aan de films Pulp Fiction en Snatch. Het verhaal heeft een hoog tempo, met verhaallijnen die ineens een andere wending krijgen. Zo is de hoofdpersoon een foute gladde man, maar gaandeweg het verhaal verandert zijn rol door de liefde en kinderen die hij tegenkomt.”

Trailer

Het boek, voorzien van een door Kramers gemaakte trailer, is geschreven als trilogie. „Als King Coke goed ontvangen wordt, zou ik dus verder kunnen met een vervolg”, aldus Kramers. „Maar voorlopig zit dat er nog even niet in. Ik ben op het moment weer bezig met mooie televisieprojecten.”