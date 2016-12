Almeerder Brenet langer bij PSV

ALMERE – Joshua Brenet voetbalt ook de komende seizoenen bij PSV. De 22-jarige verdediger verlengde woensdag zijn aflopende contract tot medio 2020.

Brenet voetbalt sinds 2011 voor PSV. De laatste twee seizoenen groeide de back uit tot een belangrijke waarde in het elftal van trainer Phillip Cocu. Brenet maakte in november zijn debuut voor het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen België (1-1). Enkele dagen later deed de in Kerkrade geboren voetballer ook mee in de met 3-1 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.

,,Het gaf me veel zelfvertrouwen toen de club zich een tijdje geleden bij me meldde om te praten over een nieuw contract. Ik vind het een mooie beloning en kies er heel bewust voor hier te blijven. Ik ben nog niet klaar in de eredivisie, en vooral ook nog niet bij PSV. Ik ben hier op m’n plek, hier kan ik me verder ontwikkelen”, aldus Brenet, die tot dusverre ruim honderd duels voor PSV speelde, en dit seizoen bij de Eindhovenaren op de backposities concurreert met Santiago Arias (rechts) en Jetro Willems (links).

Brenet veroverde met PSV twee landstitels en ook won hij twee keer de Johan Cruijff Schaal.

Een kleine twee weken terug verlengde Willems zijn aflopende contract al. Hij deed dat met één seizoen.