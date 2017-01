Almeerder beschuldigd van poging doodslag

ALMERE – De 30-jarige Almeerder die op 8 oktober vorig jaar bij een woning aan de S. van Ravensteynstraat in de Molenbuurt een man in zijn borst schoot, zegt uit noodweer te hebben gehandeld. Dit zei de advocaat woensdagmiddag tijdens een proforma zitting bij de rechtbank Lelystad.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de 30-jarige Almeerder is op 17 mei. De verdachte blijft tot die tijd vastzitten. De rechtbank wees het verzoek van de advocaat om haar cliƫnt onder voorwaarden te schorsen af.

De Almeerder schoot op zaterdagavond 8 oktober 2016 in een woning aan de S. van Ravensteynstraat op een man, waarbij hij het slachtoffer in de borst raakte. De vriendin van het slachtoffer zou volgens haar eigen zeggen daarbij door haar pruik zijn geschoten.

De officier van justitie beschuldigt de Almeerder van poging doodslag op twee personen. De verdediging stelt dat de Almeerder uit noodweer handelde. Het slachtoffer zou amok hebben gemaakt tijdens een feest dat in de woning plaatsvond. Toen de man dreigend met een steen in de deuropening voor het zusje van verdachte stond, probeerde de verdachte de man naar buiten te werken. Toen dit niet lukt zou de verdachte uit noodweer de man in de borst hebben geschoten. De verdediging ontkent dat ook de vrouw zou zijn geraakt.

De strafzaak werd woensdagmiddag aangehouden omdat het slachtoffer nog moet worden gehoord. Daarnaast zal er onderzoek naar de pruik van de vrouwelijk worden gedaan.

Voordat de strafzaak inhoudelijk wordt behandeld zal er op 12 april nog een proforma zitting zijn.