Almeerder aangehouden voor inbraken caravanbedrijf in Purmerend

ALMERE -Vier Purmerenders en een man uit Almere zijn aangehouden voor drie inbraken bij een caravanbedrijf in Purmerend, da meldt de politie maandagmiddag. De aanhoudingen waren twee weken geleden.

Bij een eerste inbraak in de zomer van 2016 werd een caravan gestolen, hiervan zijn beelden getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Bij de tweede inbraak is geprobeerd een kluis te stelen en bij de derde inbraak werden twee caravans gestolen.

De caravans zij niet teruggevonden.

Het gaat om drie verdachten van 23 jaar en een van 25 jaar uit Purmerend. De vijfde verdachte is een 23-jarige man uit Almere.