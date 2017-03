Almeerder aangehouden in internationale witwaszaak

ALMERE – De politie heeft woensdag opnieuw een verdachte aangehouden in het internationaal witwasonderzoek waarvoor eerder al zes verdachten waren aangehouden. Het gaat om een 47-jarige man uit Almere.

Deze man werd op 13 maart, een dag voor de actiedag van het witwasonderzoek, aangehouden voor een ander onderzoek waarin hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen. Hij gaf toen een valse naam op en had valse identiteitspapieren bij zich. Nadat zijn ware identiteit was vastgesteld en hij was verhoord voor het andere onderzoek kon hij vandaag worden aangehouden op verdenking van witwassen.

In de woning van de man is huiszoeking gedaan. Daarbij is beslag gelegd op 100.000 euro aan contanten, een stroomstootwapen en een waardevol horloge.

Georganiseerde criminaliteit

De aanpak van de georganiseerde criminaliteit, waar witwassen onder valt, is een landelijke prioriteit voor de politie, belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Er zijn vaak grote geldbedragen gemoeid bij grootschalige witwaspraktijken. Het doel van dergelijke onderzoeken is om een eind te maken aan het zorgeloos profiteren van crimineel verkregen geld en oneerlijke concurrentie te stoppen. Wilt u weten waarom witwassen schadelijk is voor de maatschappij en hoe u witwaspraktijken kan herkennen. Bekijk dan de animatie hieronder.

Overige verdachten

Van de overige zes verdachten, zitten er nog vijf vast. Van twee van hen, een 49-jarige man en een 50-jarige vrouw (beiden uit Nieuw-Schoonebeek), is eerder deze week de voorlopige hechtenis met 90 dagen verlengd.

Vervolg onderzoek

De focus in het onderzoek ligt nu op het horen van de aangehouden verdachten en het analyseren van in beslag genomen computerapparatuur en (financiële administratie). Nader onderzoek moet meer informatie geven over inkomsten, uitgaven en geldstromen. Het onderzoek zet zich voort. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.