Ali B Muziekids Studio in DeKinderkliniek officieel geopend

ALMERE – De Ali B Muziekids Studio in DeKinderkliniek aan de Hospitaaldreef wordt woensdagmiddag officieel geopend door, hoe kan het ook anders, Ali B.

De studio is bedoeld voor de jonge patiëntjes in de kliniek. Maar ook hun broertjes, zusjes en alle andere kinderen die meekomen met het patiëntje, zijn er welkom.

Het woord ’ziekenhuis/kliniek’ heeft met de Muziekids Studio in DeKinderkliniek voor velen een andere lading gekregen, want als troost mogen ze daar lekker muziek maken, zo zeggen de artsen van De Kinderkliniek. „Sinds de opening van deze studio moeten wij heel vaak op zoek naar onze patiëntjes. Ze zijn gelukkig niet verdwenen, maar zijn heerlijk muziek aan het maken in de studio. Ze kijken best wel even sip als ze met ons meemoeten, maar we kunnen hun direct geruststellen door te zeggen dat zij na hun afspraak weer terugkomen naar de studio.”

De studio was tot voor kort vier dagdelen per week geopend en in die tijd werd er al gebruik gemaakt van het muzikale aanbod. Het kwam neer op bijna 5000 bezoeken door kinderen per jaar. „Nu wij vijf dagen per week geopend zullen zijn, betekent dat dat er zo’n 16.640 kinderen per jaar van onze Muziekids Studio kunnen genieten.”