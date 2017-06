Aldichter viert 20-jarig bestaan met uitgave jubileumbundel

Almere – Vereniging Aldichter heeft reden voor een feestje. De club Almeerse dichters bestaat 20 jaar en dat wordt gevierd met de uitgave van een speciale jubileumbundel. De feestelijke presentatie van Klinkers en Medeklinkers – Aldichters verzameld 1996 – 2016 is zondag 25 juni om 15.00 uur in het Dutch Digital Art Museum Almere (DDAMA) in gebouw De Voetnoot aan het Stadhuisplein 2.

In 1996 plaatsen Frouke Hansum en Rim Sartori een oproep in het Dagblad van Almere om een dichtersgroep te beginnen. Na enige tijd werd de gang naar de notaris gemaakt en om de Vereniging Aldichter op te richten. ,,Vanaf het begin biedt Aldichter onderdak aan vogels uit alle windstreken. Dat blijkt ook in deze bundel, deze kooi. Er zijn gekke en malle gedichten, ernstige en rauwe. Gedichten die naar een ver verleden wijzen, gedichten die spreken over verlangen en verlies. Gedichten over onze eigen tijd en de plaats van de dichter daarin. En natuurlijk over onze stad, Almere.”

De groep Almeerse dichters komt iedere maand bijeen om eigen werk en werk van bekende dichters te bespreken. Een vast punt op de agenda is een poëzieavond met als thema ‘Dode Dichters Leven’. In dit project staat elke keer een andere overleden dichter of dichteres centraal. De eerstvolgende avond is op 13 september in kerk de Goede Rede in Haven. Centraal staat dan de onlangs overleden dichter Leo Vroman.

Iedereen is van harte welkom bij de feestelijke presentatie van de jubileumbundel op zondag 25 juni bij DDAMA in De Voetnoot aan het Stadhuisplein. Kijk voor meer informatie over Aldichter op www.aldichter.nl of de Facebookpagina van de vereniging.