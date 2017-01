AH onderzoekt dood vogeltjes door pannen

ALMERE – Vogeltjes die dood neervallen na het gebruik van de pannen van de spaaractie van Albert Heijn. Het gebeurde Cynthia Harms uit Almere. Ze schrijft op Facebook dat ze branderige ogen kreeg tijdens het bakken van zuurkool en dat haar vogeltjes plotseling dood neervielen. Ze vermoedt dat haar huisdiertjes zijn overleden aan een teflon-vergiftiging.

Het is de derde keer dat er commotie is over een spaaractie van Albert Heijn. Dit keer gaat het om de ’chefwaardige pannen’ van huishoudartikelen producent Villeroy & Boch. Meerdere vogels zouden zijn overleden na het gebruiken van de pannen met anti-aanbaklaag.

Leverancier Villeroy & Boch start een onderzoek naar de veiligheid van de pannen en de doodsoorzaak van de huisdieren. Gisteren kwam de eerste klacht binnen. De vogels van Harms overleden nadat zij zuurkool bakte in één van haar bij AH gespaarde pannen. Kort daarna deed ze een emotionele oproep op Facebook, waar tienduizenden reacties op kwamen.

De Almeerse voegde later nog een reactie toe: „Iedereen bedankt voor de reacties. Albert Heijn heeft contact met mij opgenomen en ze hebben na mij vandaag meerdere klachten gehad. Zelfde klachten en vogels die zijn overleden. Ze gaan de koekenpan onderzoeken. Ze zijn hier ook van geschrokken en gaan onderzoek instellen”.

Harms verwacht geen schadevergoeding, maar ze hoopt wel dat Albert Heijn stopt met verdere uitgifte van pannen. Albert Heijn laat in een verklaring weten geen reden te zien om de spaaractie te staken of pannen terug te vorderen. „Het ligt aan de manier van verhitten en niet aan de pan zelf”, zegt woordvoerder Els van Dijk. „De pannen zijn veilig voor mensen. Vogels kunnen gevoelig zijn voor de dampen die vrij kunnen komen bij de bereiding van eten.”