Agenten belaagd door vrienden van straatrover bij aanhouding

ALMERE – Een jongen is woensdagavond op de Stationsstraat in Almere beroofd van zijn telefoon. De politie wist de dader aan te houden, maar daar moest wel ’gepast geweld’ bij gebruikt worden omdat de agenten werden belaagd.

Rond 20.35 uur werden politieagenten in de Stationsstraat aangesproken door een jongen die vertelde dat hij beroofd was van zijn telefoon. Bij de beroving was het slachtoffer mishandeld door de dader, waardoor hij licht letsel aan zijn gezicht had. Het slachtoffer wees de agenten op een groep jongeren, waar de verdachte tussen zou zitten. Getuigen die de beroving hadden zien gebeuren, wezen een jongen uit de groep aan die de beroving gepleegd zou hebben.

De agenten hielden de jongen, 16 jaar oud uit Almere, aan om hem mee te nemen naar het bureau voor verhoor. Tijdens de aanhouding werden de agenten belaagd door vrienden van de verdachte De agenten moesten deze vrienden met geweld op afstand houden om de verdachte mee te kunnen nemen. Op het politiebureau bleek de jongen inderdaad in het bezit te zijn van de telefoon van het slachtoffer.