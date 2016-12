Afzetten voorzitter Buitenboys ’beter voor de vereniging’

ALMERE – Het afzetten van voorzitter Rob Mueller bij Buitenboys was gewoon nodig. Dat zegt de nieuwe voorzitter van de voetbalvereniging in Buiten, Richard Langeveld. ,,Met zijn nieuwe plannen zou hij te veel macht krijgen en zou het financieel ondoorzichtig worden. De beslissing heeft ons onze vriendschap gekost, maar voor de vereniging is het beter”, aldus Langeveld.

De huidige en vorige voorzitter zaten de afgelopen zeven jaar samen in het bestuur van één van de grootste sportverenigingen van Almere. In die periode trok Mueller volgens Langeveld steeds meer macht naar zich toe. Iets dat lang goed ging. De nasleep over wat te doen met het verzekeringsgeld na de brand in maart dit jaar, waarbij het clubgebouw grote schade opliep, was echter het moment voor Langeveld, en ook andere bestuursleden, om Mueller een halt toe te roepen.

Mueller liet vlak voor hij tijdens een Algemene Ledenvergadering werd afgezet weten dat hij de club niet met een gerust hart achter zal laten. ,,Wij bestrijden dat ten zeerste”, aldus Langeveld. ,,Wij denken juist dat deze beslissing beter is voor de vereniging. Mueller had alle macht. Er was geen financieel overzicht en we hadden geen idee hoe we er nou voorstonden. Hij wilde een nieuwe kantine en kleedkamers laten bouwen en die in een aparte stichting waar hij het beheer over zou krijgen stoppen. Toen hij dat tijdens een bestuursvergadering meldde vond ik dat al vreemd, maar toen zei hij dat het zo zou gaan gebeuren en anders niet. Die mededeling gaf voor mij aan dat hij het niet meer voor de leden deed. Hij was te veel met zichzelf bezig. Jammer van onze vriendschap, maar dit was niet goed geweest en ik denk dat als we op die weg waren doorgegaan, we binnen een paar jaar failliet waren geweest omdat we een behoorlijk bedrag hadden moeten lenen. Het ging om een bepaalde BTW-constructie die gewoon niet lekker voelde en als de Belastingdienst langs zou komen dan zouden we niet erg sterk staan, zo was ons verteld. Dat wilde hij niet zien en wij vonden dat geen goed idee. We moesten dus wel.”

Nu is het plan dat met het geld van de verzekering, ruim zes ton, het huidige pand wordt opgeknapt en met enkele kleedkamers wordt uitgebreid. Daardoor wordt er volgens Langeveld financieel minder risico gelopen. ,,We zijn nog bezig om alles boven te tafel te krijgen, maar dat gaat best moeizaam. We hebben nog niet overal zicht op. Het was eigenlijk allemaal zakelijk en we konden dat ook zo afhandelen, maar toen Mueller de Facebookpagina- en Twittergegevens niet wilde afgeven was voor mij ook de maat vol. Dat we als overige bestuursleden blijkbaar een goede beslissing hebben genomen blijkt overigens uit de vele reacties die we hebben gekregen. Zo zijn er al meerdere leden die zijn teruggekeerd als vrijwilliger, bijvoorbeeld om te helpen met het verzorgen van trainingen, want met het bedrijf dat die voor ons verzorgde, de voetbalschool van Mueller die op naam van zijn vrouw stond, konden we niet verder. Het is opnieuw even een lastig periode voor onze club, maar we denken als bestuur dat het beter is. We hopen voor het nieuwe seizoen in de vernieuwde accommodatie te kunnen en dan hebben we ook weer ruimte om nog iets door te groeien. Zo wel prestatief als recreatief. Het is vervelend, maar dit is gewoon beter voor de vereniging.”

Jeroen Oosterheert