Afsluiting Paralleldreef richting Oorweg

ALMERE - De Paralleldreef tussen Havendreef en de Oorweg is vanaf maandag 29 mei dagelijks tussen 07.00 en 16.00 uur in de richting van de Oorweg afgesloten voor het verkeer. Bezoekers van de McDonalds of restaurant Onderweg kunnen dan gebruik maken van de route via de A6 en de afslag Almere Haven. Buiten deze werktijden om is de Paralleldreef gewoon in beide richtingen beschikbaar.