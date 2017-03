Afsluiting A1 richting Amersfoort en Almere zorgt voor files op omleidingswegen

AMSTERDAM – De afsluiting van de A1 van Amsterdam richting Amersfoort en Almere zorgt voor lange files op de omleidingswegen. De N236 naar Weesp staat vast en ook op de A9 vanaf Diemen staan files.

Verkeer richting Amersfoort wordt geadviseerd om via Utrecht te reizen. Maar dat zorgt ook bij Utrecht voor veel weggebruikers. Het is extra druk vanwege een evenement in de Jaarbeurs, meldt de Verkeersinformatiedienst.

De A1 tussen knooppunt Diemen en Muiderberg is het hele weekend afgesloten. Maandagochtend om 5.00 uur moeten de werkzaamheden zijn afgerond en kan het verkeer daar weer langs.