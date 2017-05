Afscheid van krant, laatste keer papieren Almere Vandaag

ALMERE – Als de krant woensdagmiddag of avond in de brievenbus valt dan zal het wellicht opvallen dat de krant van deze week er iets anders uit ziet dan normaal. Het is namelijk de laatste papieren editie van Almere Vandaag.

Het opheffen van de krant is onderdeel van de verkoop van alle huis-aan-huisbladen van de Telegraaf Media Groep (TMG) aan BDUmedia uit Barneveld. Zij had echter geen interesse in Almere Vandaag en daarop heeft de directie van Holland Media Combinatie besloten te stoppen. De advertentie-inkomsten van de krant vallen al jaren tegen en eerdere bezuinigingen hebben niet geleid tot een gezonde exploitatie.

Verdrietig

Voor het team van Almere Vandaag is het een rare week: ,,Wij wisten al langer dat ons iets boven het hoofd hing en het besluit om de stekker eruit te trekken komt dus niet als een complete verrassing. Toen vorige week echter het nieuws kwam dat deze krant daadwerkelijk de laatste zou zijn was het toch wel even slikken. Natuurlijk vinden wij het ontzettend jammer en ook verdrietig dat de krant ermee ophoudt”.

Almere Vandaag begon in april in 2003 en was de opvolger van het Dagblad van Almere, dat vanwege te weinig abonnees werd opgeheven. In 2014 fuseerde Almere Vandaag met de De Almare. In mei 2014 ging Almere Vandaag over naar Almere Dichtbij, waarna in augustus 2016 de naam Almere Vandaag weer terug kwam.

In jaren dat Almere Vandaag bestond is er een periode geweest dat de krant vijf dagen in de week huis-aan-huis werd bezorgd. De afgelopen maanden kwam de krant nog één keer per week uit en was het lokale nieuws verder te volgen via de website www.almerevandaag.nl en social media.

Laatste krant

In deze krant wordt uiteraard stil gestaan bij het stoppen van Almere Vandaag. Zo neemt burgemeester Franc Weerwind in zijn column afscheid van ons en heeft Studio Kastermans, die al sinds jaar en dag foto’s maakt voor Almere Vandaag, een speciale pagina gecreëerd. Verder heeft u vast al de bijzondere voorpagina gezien, gemaakt door onze cartoonist Maarten Wolterink, waarin de vier vaste medewerkers van Almere Vandaag voor de verandering de hoofdrol in spelen.

Verder vindt u in deze krant gewoon allerlei lokaal nieuws, foto’s en de vaste rubrieken zoals u van ons gewend bent. Ook hebben we nog één keer een hele pagina met foto’s die ons zijn toegestuurd door lezers.

Afscheid

Dan rest ons, het team van Almere Vandaag, niets anders meer dan afscheid nemen. ,,Wij willen graag onze lezers, adverteerders en andere medewerkers bedanken voor alle mooie jaren. Hoewel wij de in de afgelopen jaren regelmatig afscheid hebben moeten nemen van collega’s en edities, en ook wisten dat het een keer zou ophouden, werkten wij nog altijd met veel plezier voor en aan Almere Vandaag. Helaas is het nu tijd om afscheid te nemen en te kijken wat de toekomst voor ons in petto heeft. Bedankt allemaal en wellicht tot ziens!”

De komende periode blijven de website en de app van Almere Vandaag nog in de lucht. Het is nog niet duidelijk wat daar in de toekomst mee gaat gebeuren.

Jitske Bokhoven, Gerard Fransen, Petra Onderwater en Jeroen Oosterheert