Actie Kerkbalans letterlijk ingeluid

ALMERE – In heel Nederland werden zaterdag om 13.00 uur de kerkklokken geluid om aandacht te vragen voor Kerkbalans 2017, een interne fondsenwervingsactie voor het werk van de kerk in ons land.

Bij meer dan 110 kerken werden de vrijwilligers van de actie Kerkbalans in het zonnetje gezet en werd letterlijk de actie ingeluid die op dat moment van start ging. Zo ook bij De Lichtboog in Almere Stad. Na een welkom door pastor Sandor Koppers en predikant Harry Hübbers werden de klokken geluid. ’Mijn kerk verbindt’ is het thema voor de campagne van 2017, die loopt tot en met zondag 5 februari