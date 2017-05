Acteurs repeteren voor zomervoorstelling Suburbia

ALMERE – ,,Kom op, niet zo voorzichtig. Geniet van het jennen! Het venijn mag er af druipen.” Regisseur Albert Lubbers van theatergroep Suburbia geeft de acteurs van de voorstelling De Verlossing de nodige aanwijzingen tijdens de openbare repetitie in gebouw De Voetnoot. Belangstellenden konden deze maandag bijwonen en werden getrakteerd op een klein voorproefje van de nieuwe zomervoorstelling.

Suburbia speelt dit toneelstuk van Hugo Claus van 21 juni tot en met 30 juli op stadslandgoed De Kemphaan. Het verhaal gaat over de sjacheraar Oscar, zijn doodzieke vrouw Magda en hun twee volwassen kinderen. ,,Het is een heel tragisch, maar tegelijkertijd hilarisch stuk. Ik houd van dit genre”, vertelt Lubbers. ,,Dat mensen worden geraakt door de tragiek, maar ook blauw liggen van het lachen is een combitie die maakt dat theaterervaring het grootst is.”

Het stuk wordt gespeeld door Marie Christine de Both, Wouter van Lierde, Hanne Arendzen, Bram De Win en Mirjam Stolwijk. Zij hebben er inmiddels vier repetitieweken op zitten. ,,Het is een moeilijk stuk, vooral omdat we nog erg aan het zoeken zijn wat we nu op een donkere manier en wat op komische manier moeten brengen. We zijn nog aan het experimenteren met een aantal dingen. Zo kijken we bijvoorbeeld of het werkt om Magda haar gedachten te laten uitspreken door een microfoon richting het publiek, om haar gedachten te onderscheiden van de dingen die ze daadwerkelijk hardop uitspreekt. Of we het ook straks in de voorstelling zo gaan doen, weten we nu nog niet.”

De toeschouwers kregen op deze manier een bijzonder inkijkje in het maakproces van de voorstelling. Na afloop was er nog gelegenheid om na te praten met de acteurs en regisseur. Kaarten voor de zomervoorstelling van Suburbia zijn te bestellen via www.theatergroepsuburbia.nl.