Acht dagen megakermis in Buiten

ALMERE – De kermis in Buiten is dit jaar niet alleen groter, maar hij duurt voor het eerst in de Almeerse kermisgeschiedenis ook nog eens acht dagen. De kermis ging woensdag open en duurt nog tot en met woensdag 5 april.

Er staan dit jaar meerdere grotere attracties op het kermisterrein langs de Evenaar, zoals de Heart Breaker, American Wipp, Heroes City XXL, Polyp, Discotrain en de Breakdance. Ook komt er twee keer een meet&greet voor de allerkleinsten. Op vrijdag 31 maart om 19.00 uur komen Buurman en Buurman naar de kermis voor een fotomomentje en op maandagavond 3 april om 19.00 uur bezoekt een van de Pokémons de kermis. Omdat het in Almere op woensdag altijd Eurodag is, hebben kermisliefhebbers dit keer bovendien twee keer voordeel. Zowel afgelopen woensdag als woensdag 5 april is het Eurodag. De meeste attracties zijn dan voor slechts één euro of met één euro korting toegankelijk. Verder zijn er ook dit keer weer speciale kortingsbonnen te downloaden via www.almeersekermis.nl.

De kermis is elke dag geopend van 13.00 tot 23.00 uur en op woensdag 5 april van 13.00 tot 22.00 uur.