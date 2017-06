Acht aanhoudingen in drugs- en witwasonderzoek

AMSTERDAM – Acht verdachten zijn afgelopen maandag aangehouden in een groot onderzoek naar verdovende middelen en witwassen. Daarbij heeft de politie onder meer 70.000 euro en een vuurwapen gevonden.

De arrestaties vonden volgens de politie in de vroege ochtend plaats bij invallen in woningen en horecazaken in Rotterdam, Amersfoort, Den Haag, Barendrecht, Amsterdam en Almere.

Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie vermoeden dat in deze zaak grote sommen geld, vermoedelijk afkomstig uit de handel in verdovende middelen, zijn geïnvesteerd in twee restaurants in Amsterdam.

De aangehouden verdachten hielden zich mogelijk bezig met voorbereidingen van de invoer van drugs en witwassen. Vijf van de acht zitten nog vast. De vrijgelaten personen blijven nog wel verdachte in deze zaak.

De politie kon nog niks zeggen over de identiteit van de verdachten. Een van hen is een horecaondernemer.