AAP krijgt ’ruim 1,3 miljoen euro voor uitstervende berberaap

ALMERE – De berberaap uit Noord-Afrika wordt met uitsterven bedreigd. Met een schenking van ruim 1,3 miljoen euro van de Postcode Loterij kan Stichting AAP de berberaap verder beschermen tegen smokkel en verwoesting van zijn leefgebied. Vrijdagochtend verraste Postcode Loterij-ambassadeur Caroline Tensen Stichting AAP op stadslandgoed De Kemphaan met een cheque.

David van Gennep was enorm blij met deze verassing. ,,We zijn allemaal overdonderd en gelukkig met dit nieuws. Dit project zit zo in het hart van onze organisatie. Hier werken we al twintig jaar aan en nu kunnen we echt verschil maken. Het liefst gaan we onmiddellijk aan de slag!”

Waren er in 1977 nog zo’n 23.000 berberapen, tegenwoordig zijn er maar tussen de 6.500 en 9.100 over vanwege hun krimpende leefgebied en de handel in babyberberapen. De meeste van deze apen leven in het Ifrane National Park in Marokko. De afgelopen jaren heeft Stichting AAP gewerkt aan het voortbestaan van de berberaap. Als resultaat van deze inspanningen heeft de berberaap afgelopen jaar de hoogste CITES-beschermingsstatus gekregen. Nu is het tijd voor vervolgstappen.

Stichting AAP kan dankzij de donatie van de Postcode Loterij in samenwerking met verschillende partners berberapen verder beschermen. Enerzijds gaat de organisatie actie ondernemen tegen het stropen en smokkelen van apen en opvang bieden voor apen die in beslag worden genomen. Anderzijds zal Stichting AAP het leefgebied van de berberapen in Marokko beschermen en het herstel ervan faciliteren.

De schenking van 1.335.000 euro aan Stichting AAP werd bekendgemaakt in de aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Postcode Loterij. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij is er een record miljoenenbedrag te verdelen. Van ieder lot dat zij kopen, gaat de helft naar goede doelen. Vandaag onthult de loterij in Koninklijk Theater Carré welk totaalbedrag er gaat naar goede doelen op het gebied van mens en natuur en hoe zij dit bedrag verdeelt. Ook verrast de loterij goede doelen met een schenking voor een bijzonder project.

Het Goed Geld Gala is vanavond, maandag 6 februari, vanaf 19.30 uur via een live videostream te volgen op de website van de Postcode Loterij.