Aanvoerder City lijkt naar club in Noorwegen te vertrekken

ALMERE – Kaj Ramsteijn, aanvoerder van Almere City, lijkt te vertrekken naar de club Aalesund in Noorwegen. Volgens de website van Sunnmorsposten is de centrale verdediger inmiddels medisch gekeurd en is het wachten op een bevestiging van de transfer.

Allesund speelt op het hoogste voetbalniveau in Noorwegen. Vanuit Almere City heeft nog niemand gereageerd op het mogelijke vertrek van Ramsteijn. De aanvoerder heeft nog een contract tot en met het einde van dit seizoen en heeft zelf ook nog niet gereageerd. Ramsteijn kwam in juli 2015 naar Almere vanuit Portugal. Daarvoor speelde hij onder andere bij Sparta Rotterdam, VVV-Venlo en Feyenoord. Een journalist van Sunnmorsposten verwacht dat er binnen enkele uren een bevestiging komt.

Almere City begint vrijdag aan het tweede deel van de competitie en staat momenteel op de zesde plaats in de Jupiler League. Vrijdagavond is in Almere nummer vier FC Volendam de tegenstander.