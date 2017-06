‘Aantal kilo’s afval neemt af, kosten blijven hoog’

Almere – De Almeerse gemeenteraad heeft donderdagavond het rapport Doeltreffendheid en doelmatigheid afvalstoffenheffing gemeente Almere in ontvangst genomen. ,,De gemeenteraad wil met dit onderzoek laten zien dat wij enerzijds van bewoners vragen om moeite te doen om hun restafval te verminderen, maar dat we anderzijds ook kritisch zijn op hoeveel we bewoners laten betalen voor het ophalen van hun afval. Dat moet wel in verhouding staan tot elkaar en de raad had het idee dat dit momenteel niet het geval is”, aldus GroenLinks,raadslid Willy-Anne van der Heijden, voorzitter van de begeleidende werkgroep, in een persbericht van de gemeenteraad.

Op 10 november heeft de raad een motie aangenomen, waarin zij opdracht gaf om onderzoek te doen naar de afvalstoffenheffing. Dat onderzoek moest inzicht geven in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de besteding van de middelen die voortvloeien uit de afvalstoffenheffing. Daarbij stelde de raad zichzelf de vraag hoe het kan dat het aantal kilo restafval daalt, maar de kosten die de burger betaalt voor afval toch stijgen?

De gemeente Almere heeft de doelstelling om een stad zonder afval te worden. Dit houdt in dat in 2020 er nog maximaal 50 kilo restafval mag zijn per inwoner. Van der Heijden: ,,Het onderzoek laat zien dat we in Almere redelijk succesvol zijn in het verminderen van het restafval. Het aantal kilo’s per inwoner neemt harder af dan bij soortgelijke gemeenten. Toch is er een belangrijke kanttekening, want het tempo waarin het afval afneemt is te laag om over drie jaar het beoogde doel van 50 kilo te halen. De gemeente heeft dit gelukkig al onderkend en het beleid eind 2016 aangepast. We gaan kijken of dit voldoende is, of dat er nog meer aanvullende maatregelen nodig zijn.”

Wat betreft de kosten van afvalbeheer blijkt de gemeente minder doelmatig. Dat blijkt vooral terug te voeren op de wijze waarop de gemeente haar eigen kosten doorberekent in de afvalstoffenheffing. Deze kosten zijn veel hoger dan de bovengrens bij andere gemeenten. Van der Heijden: ,,Dit is voor de raad een belangrijk aandachtspunt. Bij het vaststellen van het tarief voor de afvalstoffenheffing houdt de gemeente op dit moment wel rekening met minder afval, maar niet met minder kosten voor bijvoorbeeld het inzamelen van afval, communicatie, handhaving, etcetera. Terwijl het logisch lijkt dat als je minder afval hoeft op te halen, je daar bij je eigen kosten ook rekening mee houdt. Het ontbreekt in de beleidsplannen aan een integrale kosten berekening hiervoor.”

De onderzoekscommissie raadt het Presidium van de gemeenteraad aan om het rapport zo spoedig mogelijk te agenderen op de Politieke Markt, zodat de raad er een inhoudelijke discussie over kan voeren. Op 6 juli zal de eerste bespreking hierover plaatsvinden.