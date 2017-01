Aankondiging rooiwerkzaamheden Vogeleiland zorgt voor onrust

ALMERE – De aankondiging dat er maandag begonnen gaat worden met het kappen en rooien van bomen op het Vogeleiland/Weerwatereiland in het Weerwater zorgt voor onrust bij de ondernemers, Camping Waterhout en Jachthaven Haddock, en inwoners van Filmwijk die in het Burgercollectief Almere zitten. Zij beraden zich daarom momenteel of ze samen een kort geding willen beginnen om voor de rechter te vragen het rooien niet door te laten gaan.

,,Ik weet niet of het klopt en mag wat ze doen. Dat laat ik nu onderzoeken door mijn advocaat en als het nodig is start ik een kort geding. En als het wel mag dan vind ik het onbehoorlijk en start ik op basis daarvan een kort geding. We zitten hier nog gewoon. Alles om ons heen wordt weggehaald. Hoe kan ik zo nog ondernemen?”, vraagt Philippe van Thiel van Haddock zich af.

,,We hebben die brief gekregen en schrokken er van. We wisten niet dat ze dit al mochten en konden. Ik dacht het bestemmingsplan nog goed moest worden gekeurd?”, reageert Tineke Fokkens van de camping. Onlangs werd het ontwerp bestemmingsplan voor het gebied inderdaad ter inzage gelegd en daar kunnen nog bezwaren of zienswijzen tegen ingediend worden. In dat plan staat omschreven wat er met het gebied richting de Floriade in 2022, tijdens de wereldtentoonstelling, en daarna als er een woonwijk over moet blijven, gaat gebeuren.

,,Wij hebben dit voorspelt en ze denderen dus gewoon door. Ze gooien alles plat. Er zijn misschien een paar bomen die nog blijven staan. Dit klopt voor ons gevoel niet en moet gewoon stoppen. Vandaar dat we samen met de ondernemers aan het onderzoeken zijn wat onze kansen zijn bij een kort geding”, reageert Ger-Jan Mensink van het Burgercollectief Almere. Dat is een groep Almeerders die tegen de manier van handelen van de gemeente is waarop zij op het moment met de Floriade, en vooral het gebied in het Weerwater, omgegaan.

Mochten de ondernemers en het collectief een kort geding starten dan zal dat door een kantonrechter worden behandeld en tot die uitspraak heeft gedaan kan er worden gerooid. De gemeente wil maandag beginnen met het rooien en verwacht dat de werkzaamheden acht weken gaan duren. De reden dat er al begonnen wordt voor het nieuwe bestemmingsplan is goedgekeurd kon een woordvoerder van de gemeente nog niet zeggen.