Aanhouding bestuurslid na ruzie bij Stadsweide Spanningsveld

ALMERE – De politie heeft donderdagmiddag een 46-jarige vrouw aangehouden vanwege betrokkenheid bij een vechtpartij. Volgens het slachtoffer is de vrouw bestuurslid van de Belangenvereniging Stadsweiden Almere waar hij een weide huurt.

,,We hebben inderdaad iemand aangehouden en er is een aangifte opgenomen. Meer kunnen we nog niet zeggen, want de zaak is in onderzoek”, laat politiewoordvoerder Willemijn Pomper weten. ,,Ik heb nog niet gehoord of de verdachte al is heengezonden dus ik vermoed dat ze nog op het bureau zit.”

Volgens het slachtoffer, Fred Swinkels, was hij bezig met schoonmaakwerkzaamheden toen het bestuurslid hem na een woordenwisseling aanviel en daarbij sloeg en krabde tot bloedens aan toe. ,,Het ging er om dat ik volgens haar daar niet met mijn hogedrukreiniger net buiten mijn weide mocht schoonmaken. Ik heb de politie gebeld en die heeft haar en mij meegenomen, want zij heeft aangifte tegen mij gedaan. Ik heb camera’s bij de ingang van mijn weide en daar staat het op. Toen de politie die had gezien, hebben ze mij weer laten gaan”, aldus Swinkels.

,,Zij is inderdaad bestuurslid van onze vereniging, maar dit heeft volgens mij echter geen relatie met haar werk in deze functie. Maar het is nu aan de politie om te bepalen wat ze met die aangifte gaat doen. Ik ken nog niet alle feiten”, aldus Bert Gijsberts, voorzitter van het bestuur van de vereniging.