A1 richting Amsterdam komend weekend dicht bij Diemen

ALMERE – Weggebruikers moeten komend weekend weer rekening houden met hinder op de A1 richting Amsterdam. Rijkswaterstaat werkt vanaf vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 15 mei 05.00 uur aan het knooppunt Diemen. De A1 is richting Amsterdam afgesloten tussen afrit 3 Muiden/Weesp en afrit 2 Diemen/IJburg.

Verkeer wordt omgeleid via de A9, A2 en A10. De verbindingsweg van de A1 naar de A9 is gewoon bereikbaar, maar heeft beperkte capaciteit. De extra reistijd kan hierdoor oplopen tot wel 30 minuten. In het knooppunt zelf is de verbinding van de A9 (Gaasperdammerweg) naar de A1 richting Amsterdam en Diemen afgesloten. Verkeer wordt hier omgeleid via de A2/S112 en A10. Verkeer uit het oosten van het land met bestemming Schiphol wordt geadviseerd via Utrecht te reizen (A28, A2).

Rijkwaterstaat legt de knooppunten Diemen en Muiderberg versneld aan. Beide knooppunten zullen voor de zomer 2017 klaar zijn in plaats van voor de kerst 2017, waardoor de doorstroming op de A1 en A6 sneller gaat verbeteren. Voor het zover is, moet er nog veel werk worden verzet aan beide knooppunten, met flink wat hinder voor weggebruikers tot gevolg. Gedurende meerdere weekenden is er sprake van minder capaciteit of afsluitingen. Ook vinden tot oktober 2017 werkzaamheden plaats aan de wisselbaan. Een groot deel van de hinderweekenden is inmiddels voorbij. Er staan echter nog wel wat weekenden op stapel in mei en juni met hinder tot gevolg.

In mei voert Rijkswaterstaat nog werkzaamheden uit in de volgende weekenden:

Vrijdag 19 mei 21.00 uur tot zondag 21 mei 05.00 uur:

In knooppunt Diemen is de verbindingsweg van de A1 van Amsterdam naar de A9 richting Schiphol afgesloten. Verkeer richting de A9 heeft twee mogelijkheden: omrijden via de A10 en A2 of de A1 volgen en keren. Weggebruikers op de parallelrijbaan van de A2 richting Utrecht kunnen dit weekend niet naar de A9 Gaasperdammerweg richting Amersfoort/Almere en de A9 richting Haarlem/Schiphol. Verkeer richting Amersfoort/Almere wordt omgeleid via de A10-Oost en de A1 en verkeer richting Haarlem rijdt via de A10/A4.

Vrijdag 26 mei 21.00 uur tot maandag 29 mei 05.00 uur:

De A6 vanuit Almere richting Amsterdam is dicht tussen knooppunt Gooimeer en knooppunt Muiderberg. Verkeer wordt omgeleid via de A6, A27 en A1. Op de A1 vanuit Amersfoort richting Amsterdam is een beperkt aantal rijstroken beschikbaar.