71-jarige Almeerder niet door misdrijf overleden

ALMERE – De 71-jarige bewoner van een woning aan de Salsastraat die zaterdagmiddag dood in zijn huis werd aangetroffen, is een natuurlijke dood gestorven.

Dat maakte de politie maandag bekend.

Zaterdagmiddag woedde er rond 12.30 uur brand in de woning. Het huis liep daarbij forse rook- en roetschade op. De recherche startte een onderzoek nadat de bewoner werd aangetroffen.

Uit het onderzoek bleek dat de bewoner geen slachtoffer is geworden van een misdrijf of overleden is als gevolg van de brand. Er is geen sprake van brandstichting.

Omliggende woningen werden na de brand ontruimd. De bewoners konden dezelfde dag hun woning weer in.