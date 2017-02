ALMERE – Een 7-jarige meisje is vrijdagmiddag door nog onbekende oorzaak in het water beland bij de Leemwierde. Het meisje was even daarvoor als vermist opgegeven.

Dat meldt Omroep Flevoland. Het kind is uit het water gehaald en werd door ambulancepersoneel behandeld. Een traumahelikopter werd opgeroepen om assistentie te verlenen. Over de toestand van het meisje is verder nog niets bekend.