Almeerder krijgt 6,5 jaar cel voor neersteken ex-vriendin

ALMERE – Een 33-jarige man uit Almere is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6,5 jaar voor poging tot doodslag op zijn ex-vriendin in 2016.

De man had een raam ingeslagen en was het huis van zijn ex-vriendin binnengedrongen. Zij zat gehurkt voor hun baby toen de man haar meerdere keren in haar hals en armen stak. Het slachtoffer liep levensbedreigend letsel op. Voor de behandeling daarvan heeft ze ruim een week in het ziekenhuis gelegen, hoofdzakelijk op de intensive care.

Bij het bepalen van de hoogte van de straf heeft de rechtbank onder meer gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd en rekening gehouden met eerdere veroordelingen van de man voor geweldsdelicten. De hoogte van de straf valt lager uit dan de eis van de officier van justitie. De rechtbank bepaalt dat de man het slachtoffer daarnaast bijna 20.000 euro aan schade moet vergoeden.