50.000 bezoekers voor Landelijke Veiligheidsdag

ALMERE – Geweerschoten, reanimaties en uitslaande branden. Gelukkig was het allemaal alleen maar om te laten zien hoe het werk van de verschillende hulpdiensten eruit ziet. Almere was afgelopen zaterdag namelijk weer decor voor de Landelijke Veiligheidsdag. Deze vierde editie werd door 50.000 mensen bezocht.

Dat zijn 5000 bezoekers meer dan vorig jaar en twee keer zoveel als de eerste editie in 2013, zo is maandag bekend gemaakt. Het thema was dit jaar ’Samenwerking’. Doel van het evenement is het publiek te laten zien hoe de verschillende hulpdiensten samenwerken bij een grote calamiteit.

Demissionair minister van Veiligheid en Justitie, Stef Blok en de burgemeester Franc Weerwind, openden de veiligheidsdag. ,,Ik zag allemaal lachende gezichten om mij heen. Een teken dat iedereen zich goed vermaakt in Almere”, aldus Weerwind. ,,Mooi om te zien hoe de hulpverleners het werk, dat zij 24 uur per dag, zeven dagen in de week doen, aan het publiek tonen. En dat de bezoeker op zijn beurt actief kan meedoen aan de Landelijke Veiligheidsdag. Veiligheid is iets dat ons allemaal aangaat en ons allemaal raakt.”

Het evenement was dit jaar groter van opzet dan voorgaande jaren. Op de diverse pleinen in het centrum waren activiteiten. Zo werd op de Esplanade de Landmachtdag gehouden. Bezoekers konden militairen ondervragen over huin werk allerlei vragen over het werk van militairen stellen, hun wapens bekijken, de hindernisbaan en de klimtoren uittesten, zelf schieten of kijken naar verschillende voertuigen die het leger inzet. De Koninklijke Marechaussee neemt eveneens indrukwekkende voertuigen mee. De Reddingsbrigade zet vaar- en voertuigen neergezet en vaart op het Weerwater met publiek.

Op het Stationsplein was de jeugdbrandweer in actie te zien en hield Veiligheidsmuseum PIT een fotoactie. De ANWB en Veilig Verkeer Nederland lieten op de Grote Markt bezoekers ervaren welke gevaren er zijn in het verkeer en welke oplossingen daarvoor zijn.

Op het Forum stond ’Veiligheid in en om het huis’ centraal. De ambulancezorg RAV bracht een nieuw project onder de aandacht, waarbij groep acht basisschoolleerlingen van De Zevensprong reanimatieles kregen om vervolgens dit weer te tonen aan bezoekers.