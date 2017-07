37-jarige Almeerder vermist

ALMERE – De 37-jarige Almeerder Shahzad Iqbal uit Almere wordt sinds maandag vermist.

Toen vertrok hij vanuit het centrum van Lelystad. De politie vermoedt dat hij naar zijn woonplaats Almere ging.

Iqbal is 1.85 meter lang heeft een tenger postuur, bruine ogen en donker haar. Zijn haar draagt hij mogelijk in een staartje.

Op zijn neusbrug heeft hij een litteken. In beide oren draagt hij oorknopjes.

Wat hij droeg, is niet duidelijk. Maar gebruikelijk kleedt Iqbal zich in een blauwe spijkerbroek, eenvoudige bovenkleding en een baseballpet.

Mensen die meer weten over deze vermissing kunnen contact opnemen met de politie via 0800-6070 of 0800-7000 (anoniem). Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-343578844.