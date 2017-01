350 deelnemers bij koude nieuwjaarsduik

ALMERE – Zo’n 350 mensen waagden zich op 1 januari aan de traditionele nieuwjaarsduik die voor de 34e keer werd gehouden op het Surfstrand in Haven.

Zo’n 200 toeschouwers waren aanwezig om het spektakel te aanschouwen. ,,Er waren dit keer minder deelnemers en kijkers dan vorig jaar. Maar er stond ook een enorme koude wind, en het water was ook heel erg koud”, aldus Peter Schluter (voorzitter van de Windsurfvereniging Almere Centraal) en Ingrid van Raalte namens de organisatie. ,,Ondanks de voorspelling van regen was het gelukkig droog op het moment van het duiken. De Almeerse Reddingbrigade stond paraat, voor als er eventueel iets mis zou gaan. Gelukkig ging het allemaal goed.”

Het startschot werd gegeven door burgemeester Frank Weerwind, die de mensen vooraf moed insprak. Na de duik in het Gooimeer konden de sportievelingen zich in dekantine van Windsurf Vereniging Almere Centraal opwarmen met een kop warme erwtensoep, Glühwein en chocolademelk. Foto’s zijn te bekijken op de facebookpagina van de Nieuwjaarsduik Almere Haven.

Naturistenvereniging Waterlelie organiseerde voor de eerste keer een ’Naakte Nieuwjaarsduik’ op het Almeerderstrand. Zeven deelnemers doken daar op 1 januari poedelnaakt het water in. Ook de Gateway Diner had een nieuwjaarsduik georganiseerd in het Beatrixpark. Hoewel slechts één dappere deelnemer daar op 1 januari het water in sprong, moet ok dit een jaarlijkse traditie gaan worden.