30 maanden cel geëist voor overval bus

ALMERE – De officier van justitie heeft woensdag 30 maanden celstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist tegen de 23-jarige Mohammed A. uit Almere voor medeplegen aan de gewapende overval op een buschauffeur op 8 juni vorig jaar in Almere Haven.

Justitie denkt dat de Almeerder tijdens de overval op de uitkijk heeft gestaan terwijl de mededaders de buschauffeur en een medepassagier bedreigden. De twee medeverdachte zijn vorig jaar oktober veroordeeld tot 3,5 jaar en 2 jaar celstraf.

De overval op 8 juni vorig jaar, gebeurde rond 00:30 uur op buslijn 328 tussen Almere en Amsterdam, in de Wierden. De nietsvermoedende buschauffeur reed rond die tijd richting de eindhalte. Het was zijn laatste rit, in de bus zat nog een vrouwelijke passagier die hij moest afzetten, waarna hij naar huis kon. Toen hij rond 0.30 uur ter hoogte van de bushalte Oldewiede een jonge man zag rennen, minderde de chauffeur vaart en stopte bij de halte in de veronderstelling dat de man mee moest. De chauffeur opende de deuren waarna de man naar binnen sprong. Gevolgd door een tweede man met bivakmuts. Pas toen de buschauffeur het mes zag en de overvaller hoorde schreeuwen ’geld, geef me je geld’, drong het besef tot de chauffeur door dat het mis was.

De chauffeur handelde volgens het protocol van zijn werkgever Connexxion en overhandigde de overvaller zonder zich te verzetten de geldlade en een tas. Bij het verlaten van de bus bedreigde de overvaller ook nog de vrouwelijke passagier die op de tweede rij zat.

In eerste instantie ging de politie er vanuit dat de overval door twee personen was gepleegd. Pas toen zij de camerabeelden vanuit de bus bekeek, werd duidelijk dat er ook nog een derde verdachte was die buiten bij de ingang op de uitkijk stond. Volgens justitie de 23-jarige Almeerder.

De man ontsprong in eerste instantie de dans. Hij werd opgepakt, maar kort daarna weer vrijgelaten. In oktober vorig jaar werd hij opnieuw aangehouden, nadat familie van een van de andere verdachten zijn naam had genoemd. Ook waren gesprekken van de Almeerder opgenomen, toen hij samen met de andere twee verdachten in een busje werd vervoerd naar de rechtbank in Lelystad. Zij spraken over de overval.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.