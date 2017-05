ZuiderDUIN wint NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling

ALMERE – ZuiderDUIN Almere heeft de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2017 gewonnen. Dat maakte Juryvoorzitter Josja van der Veer donderdag bekend tijdens de Dag van de Projectontwikkeling in Den Bosch.

De prijs, die voor de zevende maal werd toegekend, wordt uitgereikt aan overheden en marktpartijen die door goede samenwerking een hoogwaardig project hebben gerealiseerd. De winnende locatieontwikkeling, ZuiderDUIN, betreft een samenwerking tussen de gemeente Almere en Amvest. Amvest is fondsmanager van woningbeleggingsfondsen en ontwikkelaar van woningen, woongebieden en zorgvastgoed in Nederland.

De jury benadrukt de sterke identiteit van ZuiderDUIN en het onderscheidende woonmilieu dat is ontwikkeld. „Het landschap als ultieme drager voor de ontwikkeling, met respect voor het gegroeide bos in combinatie met een ’man made’ omgeving die een nieuwe laag toevoegt aan de historische inpoldering. Zo leidt het innovatief en conceptueel denken in een uitbreidingsgebied hier echt tot iets extra’s. De gemeentelijke uitvraag was strak omlijnd, maar liet bewust ook de nodige zaken los. Overheid en markt houden elkaar daarmee langjarig in een ’positieve houdgreep’. Bovendien zijn toekomstige bewoners nauw bij het project betrokken en als ’ambassadeur’ ingezet. Vanaf het eerste begin is ingezet op het bouwen van een community”, aldus het juryrapport.

De NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, wil met deze prijs het belang van goede samenwerking tussen overheden en marktpartijen voor de hoogwaardige ontwikkeling van locaties stimuleren. In totaal waren er dit jaar achttien inzendingen, waaronder bijvoorbeeld ook Handelskade (Nijmegen), Wijnhavenkwartier (Den Haag), OV-Terminal Breda (Breda) en Buiksloterham Kavel 21 (Amsterdam).