Voormalig Flevokoor kan toch verder als Vocal Harmony

ALMERE – Het voormalige Flevokoor, dat meer dan dertig jaar heeft bestaan, gaat verder onder de naam Vocal Harmony. ,,Na een paar onzekere maanden is het ons toch gelukt”, meldt Carry Denee namens het koor.

Ruim een jaar geleden werd bij het Flevokoor om financiële redenen de stekker er uitgetrokken. ,,Ik kon het leed van deze ouderen niet aan zien. Het zingen, wat zij heerlijk vinden om te doen, maar ook de sociale contacten en de gezelligheid raakten zij in één keer kwijt. Ik dacht, dit mag niet gebeuren, en heb mij daarom ingezet voor het behoud van dit koor”, vervolgt Denee. ,,In eerste instantie had ik iemand gevonden die het koor geheel kosteloos en vrijwillig wilde begeleiden. Met een nieuwe ruimte in de Draaikolk zorgde dat ervoor dat wij verder konden. Totdat onze lieve, vrijwillige dirigent na een jaar, door omstandigheden moest stoppen. En weer waren wij terug bij af.”

Samen Sterk Budget

Dit tot groot verdriet van de ouderen, voor wie het koor hun lust en hun leven is. ,,Zingen is zo gezond, en houd je jong. Het is goed voor de hersenen, het is goed voor de longen, helpt tegen depressie en ga zo nog maar even door.” Dankzij het Samen Sterk Budget, een wijkbudget dat kan worden aangevraagd bij de gebiedsmanager van de gemeente, kan het koor nu een dirigent bekostigen . ,,Onze nieuwe dirigent Peter Rigter gaat er een frisse wind doorhalen en is heel blij om ons te begeleiden. Het doet mij goed om alle leden zo blij te zien.”

Het Vocal Harmony koor heeeft nu 23 leden, maar er kunnen er nog een aantal bij. ,,Dus wil ik tegen alle mensen die ook van zingen en gezelligheid houden, en anders maar achter de geraniums zitten, zeggen: kom gezellig meedoen.” Het koor repeteert iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.15 uur in buurtcentrum De Draaikolk aan de Lekstraat 2. Deelname kost 7,50 per maand. Voor meer informatie kan worden gebeld naar Carry Denee, 06-54627248.