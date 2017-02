Winkel Hard Bitten and the Others stopt

ALMERE – Conceptstore Hard Bitten and the Others stopt. De winkel aan de Schutterstraat sluit per 5 maart de deuren, maar de bar blijft in elk geval tot half mei elke donderdag- en vrijdagavond nog geopend. ,,De bar en onze events doen het hartstikke goed, maar de winkel helaas niet”, licht Kim Steenbreker, één van de initiatiefnemers van Hard Bitten and the Others, het besluit toe.

,,Misschien zijn we te duur in verglijking met de prijsvechters of is het voor mensen toch een drempel om de roltrap naar beneden te nemen. Al hebben we er echt alles gedaan om de zichtbaarheid van onze winkel te verbeteren”, vervolgt Steenbreker. ,,Ons huurcontract loopt op 13 mei af en tot die tijd zullen we ons voornamelijk richten op de bar en het organiseren van evenementen. Ook de miniramp blijft tot die tijd op donderdagavond gewoon open voor skaters.”

De winkel werd drie jaar geleden geopend met het doel meer diversiteit voor jongeren in het winkelcentrum te brengen. Het resultaat was een winkelpand met shop-in-shops, een skatestore, een overdekte miniramp, een bar en wekelijks culturele evenenementen. ,,Wat betreft onze bar en onze evenementen zijn we de afgelopen jaren wel enorm gegroeid”, zegt Steenbreker. ,,We zijn dan ook bezig met het maken van een nieuw plan om hiermee door te kunnen gaan. We hopen dat op deze locatie te kunnen blijven doen, maar of dat gaat lukken is nog niet zeker. Zowel de gemeente Almere als de verhuurder zijn heel enthousiast over onze ideeën, maar geld is dan toch altijd weer een dingetje.”

Drie jaar geleden kon de winkel worden opgezet dankzij een geslaagde crowdfunding, waarmee 23.000 euro werd opgehaald. ,,Daaruit bleek toch dat er draagvlak was voor ons concept en ook nu, na de mededeling dat de winkel stopt, krijgen we ontzettend veel hartverwarmende reacties. Dat doet ons toch wel erg goed.”

De winkel is dus nog maar tot 5 maart open en dat betekent dat alles weg moet. ,,Fikse kortingen dus op al onze producten en we zullen afsluiten met een eindsale. Hoe jammer het ook is, het betekent niet het einde van Hard Bitten and the Others. We hopen snel meer duidelijkheid te kunnen geven over onze nieuwe toffe plannen.”