Schrijvers, dichters en songwriters op literair festival Schrijversblock

ALMERE – Het literair festival Schrijversblock, ontstaan in Almeerse huiskamers, vindt op 18 februari voor het eerst plaats in Kunstlinie Almere Flevoland (KAF). Het programma met meer dan vijftien topschrijvers wordt daar aangevuld met dichters, singer-songwriters en een Big Band.

Kader Abdolah komt op veler verzoek weer terug naar dat festival, evenals Arthur Japin en Ozcan Akyol. Verder staan schrijvers P.F. Thomese, Jaap Robben, Jan Siebelink, Christine Otten, David Pefko, Thomas Heerma van Voss, Maartje Wortel, Rodaan el Galedi, Thomas Verbogt, Roos van Rijswijk, Jan den Boer en Maria van Daalen. De singer-songwriters zijn Elèni, Mits, Assorted Travellers, Limonard, In ’t Veld en Bertus Big Band.

Schrijversblock vindt plaats in de atelierruimtes, kleedruimtes, expositieruimtes en muziekstudio van KAF. ,,Zo kunnen we de intimiteit van vroeger behouden en bezoekers het theatergebouw op een andere manier laten ervaren”, aldus de organisatie. In de Foyer treden de singer-songwriters op, signeren schrijvers en zijn er versnaperingen. Er zijn verschillende rondes, zodat je al je favorieten kunt bezoeken. Ook wordt de prijs uitgereikt voor het beste ultrakorte verhaal, een schrijfwedstrijd voor 15+ rond het thema Schrijversblock.

Inloop vanaf 11.30 uur. Een kaartje kost 12,50 euro (duokaart 17,50 euro, studentenkaart 5 euro). Kijk voor meer informatie op www.schrijversblock.nl.